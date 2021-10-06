Heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezona başlayacak olan Kuruluş Osman dizisi merakla bekleniyor. ATV ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşına geçen dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer vermiş olduğumuz Kuruluş Osman 65. bölüm full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur. Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE