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Kuruluş Osman 66. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV'nin soluksuz izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü merak ediliyor. Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada zekice bir oyun kurar. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Kuruluş Osman 66. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Kuruluş Osman 66. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin heyecan dolu 66. bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kuruluş Osman 66. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE 

Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

Kuruluş Osman 66. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.

KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜM İZLE 

Kuruluş Osman 66. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

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