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Kuruluş Osman 67. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kuruluş Osman 67. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine yer verdik...

Kuruluş Osman 67. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV ekranlarında çarşamba günleri izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey, tekfurların planını bozuyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kuruluş Osman 67. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |  KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

Kuruluş Osman 67. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KURULUŞ OSMAN 67. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 67. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

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