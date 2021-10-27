Konya Pankobirlik Başkanı Ramazan Erkoyuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Son Yaz'ın Akgün'ü Alperen Duymaz'ın Erkek Severse dizisindeki partneri belli oldu! Merakla beklenen o isim kim?Triko Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAdıyaman'da işçileri taşıyan minibüs evin duvarına çarptı! 15 kişi yaralandıAnne oldu, kendi sütünden tereyağı üretip, eşinin beğenisine sundu!Filament İplik Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıTaksiciler kazan kaldırdı! İBB'nin 5 bin taksi teklifini protesto ettiler, eylem yaptılarFantezi Bükümcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Fantezi Bükümcü Maaşları ve İş İlanlarıKumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıA101 28 Ekim 2021 kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Çarşamba günlerine damga vuran dizi Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanacağı bu heyecan dolu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle linklerine yer verdik...

KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır.

Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.  Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

ATV CANLI İZLE KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 68. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT