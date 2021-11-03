ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Kuruluş Osman'ın 69. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kuruluş Osman 69. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm YouTube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir. İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır. Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler.

Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır. Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak? Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak? Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek? Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?

ATV CANLI YAYIN KURULUŞ OSMAN 69. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE