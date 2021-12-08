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Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

ATV ekranlarında çarşamba günlerine damga vuran Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç! 'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır.

Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.
Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor.

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!

KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kuruluş Osman 74. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izle

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