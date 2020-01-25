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  3. Kuruluş Osman 8. Bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 8. Bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman 8. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in "Sofia'nın zehrini dişlerinden dökmeden bana ölüm haram olsun!" sözü dikkat çekiyor.
25 Ocak 2020 Cumartesi 11:04

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