Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? Kuruluş Osman bugün neden yok 5 Ocak 2022 Çarşamba? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

Kuruluş Osman bu hafta var mı, yok mu? ATV'nin yayın akışında 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Kuruluş Osman dizisinin olması gereken saatte Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa ekranda olacak. Bunun üzerine izleyici 'Kuruluş Osman bugün neden yok 5 Ocak 2022 Çarşamba?' sorusunu merakla araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 'Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?' sorularına yanıt verdik...

KURULUŞ OSMAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU? KURULUŞ OSMAN BUGÜN NEDEN YOK 5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA?

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı, Burak Özçivit'in başrolünde olduğu, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta ekranlarda olmayacak. Yılbaşı dolayısıyla setlere ara veren dizilerin arasında olan Kuruluş Osman 5 Ocak 2022 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkmazken o tarihte Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa ekranda olacak.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yılbaşı dolayısıyla ara veren, son olarak 77. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kanaldan ve yapımdan duyuru gelir gelmez haberimiz güncellenecektir...

KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜM

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?