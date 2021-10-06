Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kalema aldığı tarih dizisi Kuruluş Osman'da flaş bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun açıklaması sonrası Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi rolde? | Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN HANGİ ROLDE?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in yoldaşı olan Aksakallılar liderine hayat veren Cüneyt Arkın, diziye ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisine veda etti. Usta oyuncu, 2 sezon boyunca dizide Aksakallılar liderine hayat verdi.

Cüneyt Arkın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dizideki rolünün son bulduğunu duyurdu.

Cüneyt Arkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler, bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum."

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. 300 dönümlük bir plato üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa ediliyor.