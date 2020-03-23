Kuruluş Osman dizi ekibi trafik kazası geçirdi

Setlere ara veren Kuruluş Osman ekibi son çekimlerden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza geçirdiği öğrenildi.

KURULUŞ OSMAN EKİBİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ekip, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazada bazı çalışanların şok olduğu öğrenildi. Olay sonrası bir bilgilendirme metni yayınlandı. O bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey Balgay'ı tuzağa düşürmek için Yannis'le anlaşır. Ancak Yannis ihanet eder. Bu sırada abisi Gündüz'ün Balgay'ın elinde olduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay'ın otağını basar. Adamlarını öldürdüğü sırada amcası Dündar Bey, gelir. Ancak Dündar alpleriyle beraber Osman Bey'e saldırır. Bu sırada Batur kaçar. Ancak Batur, Alişar Bbey'in eline düşer. Alişar Bey Batur'u öldürür. Batur'un ölmüş halde Kayı obasına girer. Herkes Osman'ın öldürdüğünü düşünür. Osman Bey ise Balgay'ı tuzağına düşürür.