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  3. Kuruluş Osman dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan ilk bölüm fragmanında Osmanlı'nın kuruluş dönemi işleneceğinin üzerinde duruluyor.

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın herkes tarafından merakla beklenen 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında başrolünde Burak Özçivit'in rol alacağı belirtiliyor. Savaş sahneleriyle ön plana çıkacak olan dizi yakında seyirci ile buluşacak.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:03

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