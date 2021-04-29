Kuruluş Osman dizisinde çifte ayrılık: Seray Kaya, Kanbolat Görkem Aslan diziye veda etti!

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Lena'yı canlandıran ünlü oyuncu Seray Kaya ile Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Aslan ayrıldı.

BAŞARILI OYUNCUDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Seray Kaya Instagram hesabından diziye yaptığı veda paylaşımında, "Bana çok şey kazandırdın Lena’m. Uğurlar olsun. Bu hikayenin bir parçası olmaktan, böylesi güzel oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla aynı yolda yürümüş olmaktan son derece mesudum. Sürçülisan ettiysem affola"ifadelerini kullandı.