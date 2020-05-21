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  3. Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!

Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde izleyiciyi ekrana kitleyen Kuruluş Osman dizisi rüya sahnesi ile çok konuşuldu. Osmanlı İmparatorluğunun kurulacağını vurgulayan bu rüya dizinin en çok beğenilen yeri oldu.

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21 Mayıs 2020 Perşembe 09:06

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