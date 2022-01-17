Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 3. sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin ana karakterlerinde Göktuğ'a hayat veren Burak Çelik'in diziden ayrılacağı iddiası sevenlerini meraklandırdı. Biz de haberimizde 'Kuruluş Osman Göktuğ ölüyor mu? Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Neden ayrılıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLÜYOR MU? BURAK ÇELİK, KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? NEDEN AYRILIYOR?

Burak Özçivit’in Osman bey karakteriyle başrolde yer aldığı ATV’nin “Kuruluş Osman” dizisi 3. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği proje, izleyici tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide Serhat Kılıç, Yıldız Çağrı Atiksoy, Didem Balçın, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer ve Burak Çelik gibi çok sayıda başarılı oyuncu yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın üstlendiği dizide flaş bir ayrılık yaşanacak. Dizinin ana karakterlerinden Göktuğ’a hayat veren Burak Çelik fenomen diziye veda edecek. Ölerek diziden ayrılacak olan Çelik’in bu yaz çekeceği yeni projesi de merak konusu oldu.