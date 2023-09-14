Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin final bölümü, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarının anlatıldığı ve bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan tarihi dizinin sezon finaline dair ayrıntıları derledik.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HAFTAYA YOK MU?

İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Sevilen dizi, 130. bölümde sezon finali yapmıştı.

KURULUŞ OSMAN FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

Haberin Devamı

DEVLETİN AYAK SESLERİ!

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

Kaynak: Habertürk

Özel sporcuya özel karşılama

Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar

Kayseri 3x3 Basketbol’da şampiyon Academia Spor Kulübü

Edanur’u internetten satın aldığı tüfek ile öldürmüş

CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''

Ailecek üniversiteli oldular

Trabzon’da düğünlerde silah atma geleneği bir türlü bitmiyor

Ünlü modacı Cafer Andıç’tan Barbie defilesi

Darbe girişimiyle yargılanan sanıklar yeniden hakim karşısında

Talas’ta Yeni Yatırım Fırsatı

Akkışlalılar topbaşı Yaptı

Silahla yaralanan ayı tedavi altına alındı

Alanya’da mitral kapak darlığı ameliyatsız tedavi edildi

İŞKUR’un ’Yol Arkadaşım’ tırı Mardin’de

Müdür Mahmut Bahadur: “Eğitim öğretim yılımız sorunsuz başladı”

Derna Belediye Başkanı: “Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir”

Büyükşehir’den 39 bin kişiye diş tedavisi

Kocaeli İtfaiyesi, afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

KESOB dijital yüzünü yeniledi

Alo acil 112 tavuğum yaralandı

Gediz’de elektrik telleri tarla yangınına sebep oldu

Engelli çocuklar Zeytinpark’ta kampta

Jandarma narkotik köpeği ‘Limon’ ilk operasyonunda tespit etti

Bakan Ersoy’dan Dilovası’nın turizmi için 45 milyon hibe desteği sözü

Düzce’de eski cezaevi kütüphaneye dönüştürülecek

Elazığ’daki asayiş uygulamalarında 4 kişi yakalandı

Üniversiteyi kazandılar ama kayıt yaptırmadılar: İşte sebepleri

Zuhal Olcay 29 Eylül’de Mask Beach’te

YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği

GÜRAK’ a orman yangınları eğitimi