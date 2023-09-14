Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Deneyimli oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve her Çarşamba günü ATV kanalında izleyicilerle buluşan dizinin yeni sezona dair ilk bilgileri ve haftaya ekranlarda olacak mı sorusuna cevapları, detayları bir araya getirdik. İşte, haberimizde...

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Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin final bölümü, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarının anlatıldığı ve bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan tarihi dizinin sezon finaline dair ayrıntıları derledik.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HAFTAYA YOK MU?

İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Sevilen dizi, 130. bölümde sezon finali yapmıştı.

KURULUŞ OSMAN FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

DEVLETİN AYAK SESLERİ!

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

Kaynak: Habertürk

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