Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun'un hayatı merak ediliyor. Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun isimleriyle de bilinmektedir. Peki, Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Malhun Hatun ne zaman öldü? İşte, Malhun Hatun biyografisi...

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun diye de bazı kaynaklarda geçen Malhun Hatun'un nasıl öldüğü ise bilinmiyor.

Râbi'a Bâlâ Hâtun

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

MALHUN HATUN NE ZAMAN ÖLDÜ?

2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biri olan Malhun Hatun'un doğum tarihi bilinmese de ölüm tarihi Kasım 1326 olarak belirtilmektedir. Söğüt, Bilecik'te vefat etmiştir.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi.Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Son olarak TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini oynamıştır.