Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyici tarafından büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinin sezon finali tarihi merak ediliyor. Biz de haberimizde Kuruluş Osman sezon finali mi yapıyor? Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Yeni sezon ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

ATV'de her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi sevilerek izlenmeye devam ediyor. Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin sezon finali olacağı haberinin ardından hangi bölümde sezona ara verileceği merak konusu oldu.

İlk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki dizi Kuruluş Osman yeni yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapıyor.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran Çarşamba 2021 tarihinde ATV'de ekrana gelecek.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Henüz dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı hakkında yapımdan bir bilgi gelmemiştir. Dizinin yeni sezon tarihi belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Dukas ve ordusunun uç bölgeye gelişiyle birlikte büyük savaş kaçınılmaz bir hal aldı. Savaşın başlangıcından önce Osman Bey, Türkmen beylerinin de desteğini alarak Selçuklu Sultanı'nın gelişini beklemeye başladı.

Dukas ve Nikola ise uç bölgesinde bulunan Türk varlığını tamamen sonlandıracaklarını düşünerek savaş öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bölgede bulunan tekfur askerlerinin ve Dukas'ın birliklerinin birleşmesiyle birlikte Osman Bey'e karşı devasa bir ordu kuruldu. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, yaptığı baskınlar ile dengeleri değiştirmeyi hedeflerken Nikola'nın ajanlarının hedefi haline geldi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman sezon finali bölümü ile açığa çıkacak.