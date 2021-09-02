Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından aratılmayı sürdürülüyor. İşte bu soruların cevaplar...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu diziseverler tarafından heyecanla beklenirken dizi setinden yeni sezonun başlangıç tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiler ışığında Kuruluş Osman'ın ne zaman yeni sezona başlayacağı belli oldu.

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi ile ilgili gelen yeni bilgiler vatandaşlarca merak edilmeye başlandı. Dizi setinden net bir tarih açıklaması gelmese de Kuruluş Osman dizisinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı yönünde bir haber dizinin takipçilerini sevindirdi.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. 300 dönümlük bir plato üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa ediliyor.

KURULUŞ OSMAN 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezona 65. bölümle başlayacak Kuruluş Osman'ın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.