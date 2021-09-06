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Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarında yayınlanan Burak Özçivit'in başrolünü canlandırdığı dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna 16 yeni oyuncu dahil oluyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Burak Özçivit'in başrolünü canlandırdığı ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna 16 isim katılıyor. Biz de bunun üzerine Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER? KURULUŞ OSMAN 3. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda; Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç seyirciyle buluşacak.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman 3. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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