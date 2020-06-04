Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü işte o isim canlandıracak!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan' ın gençliğini canlandırdığı Ertuğrul Gazi rolünün yaşlılığını kimin canlandıracağı merak konusuydu. Takipçilerinin merakla beklediği isim açıklandı. Ertuğrul Gazi rolünü Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak.
Yayınlandığı ilk andan itibaren reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devam olan ''Kuruluş Osman'' ın kadrosuna ünlü bir isim katıldı. Yapım şirketiyle prensipte anlaştıkları öğrenildi.
Burak Özçivit dizide Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırıyor.
HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ
Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit' in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi' yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.
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