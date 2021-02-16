"Öyle Bir Geçer Zamanki", "Savaşçı" gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy uzun sürenin ardından ekranlara geri dönmesiyle, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Kuruluş Osman'ın Malhun Hatunu kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN'IN MALHUN HATUNU KİMDİR?

Çarşamba akşamları Atv'de yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha eklendi. Birçok diziden aşina olduğumuz başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, dizinin 46. bölümünde giriş yapacak. Atiksoy, yapımda Malhun Hatun karakterine hayat vererek diziye yeni bir soluk katacak.

Dizinin ana karakteri Osman Bey, Bala Hatunu kaçıran Taygun'dan elinden kurtarma girişiminde tanınmadık birinin yardımıyla üstesinden gelir. Obada karşılaştığı ve yardımı dokunan isim ise Malhun Hatun'dur. İlk kez bu sahneyle seyirci karşısına çıkan Malhun karakteri izleyiciyi heyecanlandırırken asıl kişiliği merak konusu oldu.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?