ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın Mari Kosses’i Şeyma Korkmaz merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde Kuruluş Osman’ın Mari Kosses’i kimdir? Şeyma Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

KURULUŞ OSMAN'IN MARİ KOSSES'İ KİMDİR? ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Burak Özçivit’in Osman rolüne hayat verdiği Kuruluş Osman dizisi kadrosuna, ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz da dahil oldu. ATV ekranlarının ilgiyle dizisi Kuruluş Osman dizisinde Mari Kosses karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz’ın hayatı araştırılmaya başlandı.

20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okuyan Korkmaz, üniversiteyi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai Suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide 'Feride' karakteriyle adını duyurdu.

Şeyma Korkmaz, 2019 yılında Beni Affet dizi setinde tanıştığı Cüneyt Mete ile evlendi.

YER ALDIĞI PROJELER

Beni Affet (TV Dizisi)

Hayata Beş Kala (TV Dizisi)

Öyle ya da Böyle (Sinema)