Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın anne oldu!

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Didem Balçın bu sabah anne oldu. Bebekleri dünyaya gelen çift ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNE

Avukat Can Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Didem Balçın, anne oldu. Erkek çocuklarını kucaklarına alan çift, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapan Balçın, bebeğine 'Alican' adını verdiği öğrenildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

"HUZURLA VE SAĞLIKLA GEL MİNİK MELEK"

Balçın, hamile olduğunu kasım ayında duygusal bir mesajla duyurmuştu. Balçın yaşadığı mutluluğu ve heyecanını şu sözlerle dile getirmişti: "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor.

Dileğimiz; isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize."