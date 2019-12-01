"Kuruluşun şehri"nde çekilen fotoğraflar ilçe tanıtımına katkı sağlayacak

BİLECİK (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden Osmanlının kuruluş şehri olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen fotoğraf sanatçılarının çektiği kareler, ilçe tanıtımında kullanılacak.

Söğüt Belediyesi ile Söğüt Tarih, Araştırma, Düşünce ve Kültür-Sanat Derneğinin davetiyle sosyal medyadan haberleşerek ilçeye gelen 30 fotoğraf sanatçısı, iki gün boyunca ilçenin farklı bölgelerini gezdi.

Başta Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Külliyesi, Dar'ül Eytam, Söğüt Müzesi, Çelebi Mehmed Camisi ve Ertuğrul Gazi Mescidi'ni fotoğraflayan sanatçılar, ilçe tanıtımında kullanılması için eserlerini Söğüt Belediyesine bağışladı.

İki günlük foto safarinin ardından Söğüt Belediyesi Konferans Salonuna gelen sanatçılar, çektikleri kareleri Belediye Başkanı İsmet Sever'e teslim etti.

Sanatçılara teşekkür eden Başkan Sever, fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

İlçeyi karış karış gezen fotoğrafçıları tekrar Söğüt'e beklediğini ifade eden Sever, "Yapılan bu çalışma bizi onurlandırdı, ilçemize de büyük değer kattı. Bu fotoğraflar ilçemizin tanıtımına çok büyük katkı sunacak. Her bir sanatçımıza teşekkür ediyorum, emekleriniz bizim için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA