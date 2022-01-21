Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Maaşları

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) maaşı ortalama olarak aylık 16250_TL'dir. En düşük Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) maaşı 9500_TL, En yüksek ise 23000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1345.03

Meslek Adı :

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Eğitim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden resmî makamlara karşı sorumlu olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurum, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Başarının artması ve eğitim kalitesinin yükselmesi için gerekli önlemleri almak,

b) Personelin iş bölümünü yapmak, sicil dosyalarını tutmak, sicil raporlarını doldurmak, yöneticilerin raporlarını Bakanlığa, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin raporlarını ise valiliğe göndermek,

c) Resmî makamlara karşı dershaneyi temsil etmek,

d) Diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları incelemek, gereğini yapmak,

e) Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapmak, eğitim-öğretim etkinliklerini planlamak, görev bölümünü yapmak,

f) İzin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak,

g) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların usulüne göre yapılmasını sağlamak,

h) Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmak, ilgili personelin de katılmasını sağlamak,

i) Öğretmenlerin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlamak, yıllık ve varsa lâboratuar planlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylamak,

j) Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlamak,

k) Gerektiğinde alanında haftada en çok 12 saat derse girmek,

l) Öğretim yılı başından önce yıllık çalışma takvimini hazırlamak, ilgili makama onaylatmak,

m) Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturmak,

n) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlamak,

o) İzin kullanacak olan personele varsa genel müdürle birlikte izin belgesi düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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