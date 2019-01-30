Kurumlar Arası Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda 29.01.2019 tarihinde "2019 Yılı 1. Edirne İli Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı Kadın Hizmetleri Birimi sorumlusu Sosyal Çalışmacı Nihan Ertan'ın hazırladığı sunum ile başladı. Kuruluşların gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, katılım sağlayan komisyon üyelerinin talepleri dinlenerek, bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, kadına yönelik şiddettin önlenmesi, erken yaş evlilikler, kuruluşlarca kadına yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar, Edirne ili geneli kadına yönelik şiddet ve hizmet verileri, mahkemelerce verilen tedbir kararları ve kuruluşlara düşen görevler, Şiddet mağduru kadınlara yönelik tedbir kararlarının uygulanması, kadın ilk kabul birimi ve kadın konuk evi hizmetlerinin müracaatçılara sunulması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocuklara sunulan geliştirici imkanlar ile kurumlar arasında işbirliğini gerektiren hususlar kapsamında, kadın hizmetlerinin sürdürülmesi konusunda hazırlanan "Kadına Yönelik Çalışmaları içeren İl Eylem Planı Kitapçığının" uygulamaya konulması, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda yer alan paydaş kurumlar arasında yapılacak işbirliği görüşmeleri üzerine duruldu.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erdinç Topçu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hicran Balı başta olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Barosu, Edirne Belediyesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, Merkez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü temsilcileri ile Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Görevli Meslek Elemanları katılım sağladı.

Kaynak: İHA