Kurumlar talep etti onlar kısa sürede üretti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün farklı kurumlarında maskeden yüz koruyucu siperliğe kadar yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kullanılan çok sayıda ürün üretilerek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaya devam ediyor.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik öncülüğünde başlatılan yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 ayda 76 bin 130 adet maske, 7 bin 750 adet yüz koruyucu siperlik maske, 50 adet laringoskop ve 3 bin 300 litre dezenfektan üretilerek ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırdı.

Bu kapsamda Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleriyle görüşülerek ihtiyaç duydukları ürünlerin üretimi sürüyor.

Talep edilen ürünlerden 76 bin 130 adet maske, Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Liseleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'de, 3 bin 300 litre dezenfektan üretimi Meslek (Sağlık Meslek) Liseleri'nde, 7 bin 750 adet yüz koruyucu siperlik 3D yazıcısı bulunan Ortaokul, Liseler, Halk Eğitim Merkezleri ve Bilim -Sanat Merkezi'nde, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Kodlama Merkezi'nde ise 50 adet Laringoskop bıçağı (gırtlak cerrahide kullanılan) üretildi.

Kaynak: İHA