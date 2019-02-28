Kurumların dijital dönüşümünde yeni dönem

Kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumlar, potansiyel risklere göre kendini ayarlayan daha güvenli bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyor.

Şirketlerin sahip olduğu veriyi, kullandığı uygulamaları ve kendi iş süreçlerini bulut üzerine güvenli bir şekilde taşımasını sağlayan yeni bir platform hayata geçirildi. Platformla dijital dönüşümün daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Forcepoint'in geliştirdiği yeni bütünleşik güvenlik platformla şirketlerde siber güvenlikten sorumlu idarecilerin bütünleşik ve bulut tabanlı güvenlik çözümlerine uygun bir dağıtım modeli sunuyor.

Yeni platformdaki ilk çözüm olan Forcepoint Dinamik Sınır Koruma(Dynamic EdgeProtection), şirketlerin ağ ve güvenlik yapılarını dönüştürmeleri için bağlantı imkanları sağlıyor. Merkezi olmayan yapıdaki uygulama ve ağ ortamları, bulutun tüm avantajlarından yararlanmayı kolaylaştırıyor. Forcepoint iş ortağı ekosistemi, şirketlerin mevcut güvenlik altyapılarını uçtan uca yenileyerek, riskler karşısında kendi kendini güncelleyebilen bir koruma yaklaşımına geçmesini sağlıyor.

Yeni bütünleşik güvenlik platformuyla birlikte güvenlik yöneticileri, tüm güvenlik sistemi için gereken politikaları tek noktadan belirleyip uygulayabiliyor ve bunu takip edebiliyor. Böylece yönetim noktası ürünlerindeki açıklar ve fazlalıklar ortadan kalkıyor.

"ÇALIŞANLARI SALDIRILARA KARŞI KORUYOR"

Yeni platformu değerlendiren Forcepoint CEO'su Matt Moynahan, "Mobil cihazlar ve bulut çağına özel olarak geliştirilen davranış temelli siber güvenlik yaklaşımı sayesinde kurumlar, yalnızca altyapıyı korumaya odaklı eski çözümlere kıyasla riskleri daha hızlı tespit edip, daha hızlı müdahalede bulunabiliyor. İnsan merkezli güvenlik yaklaşım ile müşterilerimiz çalışanlarını ve kritik verilerini en gelişmiş saldırılara karşı koruyabiliyor, işlerini en verimli ve esnek şekilde halledebiliyor" dedi.

PLATFORMUN AVANTAJLARI

Bütünleşik Güvenlik Platformu'nun sunduğu avantajları sıralayan Moynahan, "Şirketin tüm kurumsal güvenlik becerilerine ev sahipliği yaparak kullanıcıların ve kurumların bulunduğu her yerde riske uyarlanabilir koruma ve sorunsuz bulut bağlantı olanağı sunar. Bulut altyapısı üzerinden yeni nesil, insan merkezli bir siber güvenlik yaklaşımına sorunsuz geçiş sağlar. Her kullanıcının kendi davranışlarına göre dinamik olarak belirlenen politikaların uygulanmasıyla güvenlik uyuşmazlıklarını azaltılır, böylece şirketler daha hızlı inovasyon yapabilir. Üçüncü taraf ürünlerle entegrasyon imkânı veren açık API'lar ile Forcepoint'in riske uyarlanabilir koruması tüm altyapıda kullanılabilir, bu sayede güvenlik verimi artar" ifadelerini kullandı.

IDC Güvenlik Ürünleri Araştırma Direktörü Chris Kissel ise, "Müşteriler en yeni tehditlere yanıt vermenin yanı sıra tüm ortamlarda yönetilebilen ve basit platform yaklaşımları sunan markalara yönelmeye devam ediyor. Birden fazla bulut ortamında dinamik bir güvenlik çözümü sunan markalar başarıya ulaşıyor" diye konuştu.

DHA