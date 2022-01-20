Kurumsal İletişim Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kurumsal İletişim Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kurumsal İletişim Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kurumsal İletişim Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurumsal İletişim Müdürü Maaşları

Kurumsal İletişim Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 15375_TL'dir. En düşük Kurumsal İletişim Müdürü maaşı 8750_TL, En yüksek ise 22000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurumsal İletişim Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1222.03

Meslek Adı :

Kurumsal İletişim Müdürü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Halka İlişkiler Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şirketin; amaç, strateji ve hedefleri ile yürürlükteki mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, prosedür vb.) uygun olarak, birimin faaliyetlerinin ve personelinin etkin yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapan/yaptıran, kurumsal İletişim, çağrı merkezi ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinin planlaması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile ajans süreçleri yönetiminden sorumlu olan kişidir.

Kurumsal İletişim Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak : vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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