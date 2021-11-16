Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı görev tanımı nedir, Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı ne iş yapar, Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Tanımı; VERİGİRİŞİ

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Maaşları

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı maaşı ortalama aylık 6.850- TL’dir. En düşük Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Yönetim Ve Organizasyon Analistleri

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2421.01 olarak belirlenmiştir

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