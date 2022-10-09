Kurutucu (Gıda Maddeleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kurutucu (Gıda Maddeleri) görev tanımı nedir, Kurutucu (Gıda Maddeleri) ne iş yapar, Kurutucu (Gıda Maddeleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurutucu (Gıda Maddeleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurutucu (Gıda Maddeleri) Tanımı;

__

Kurutucu (Gıda Maddeleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurutucu (Gıda Maddeleri) Maaşları

Kurutucu (Gıda Maddeleri) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kurutucu (Gıda Maddeleri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurutucu (Gıda Maddeleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.61

Meslek Adı :

Kurutucu (Gıda Maddeleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gıda maddelerinin ömrünü ve dayanıklılığını arttırmak için gıdaların çeşitli kurutma yöntemleri ile kurutulması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurutucu (Gıda Maddeleri); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuruma zamanını kestirmek üzere gıda maddelerinin büyüklüğünü, şeklini ve yüzünü muayene etmek,

b) Gıda maddesiyle dolu vagoneti kurutma ünitesi içine sürerek kapılarını kapatmak,

c) Vana ve kollarda hararet ve rutubet derecesini ayarlamak,

d) Zaman zaman gıda maddelerini elleyip rengine bakarak kontrol ederek gereken ayarları yapmak,

e) Gıda maddeleri istenildiği gibi kuruyunca vagoneti çekerek her vagonetin kuruma zamanını kaydetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?