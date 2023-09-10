Kuruyemiş dükkanına giren acemi hırsızlar kucaklarında çerez çuvalıyla kameraya yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camını kırarak girdikleri kuruyemiş dükkanından çerez ve çeşitli ürünler çalan 5 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuruyemiş dükkanına giren acemi hırsızlar kucaklarında çerez çuvalıyla kameraya yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camını kırarak girdikleri kuruyemiş dükkanından çerez ve çeşitli ürünler çalan 5 hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Turan İnci'ye ait iş yerinin camının kırk olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak iş yerine giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İş yerinden çerez başta olmak üzere sigara ve çeşitli ürünler çalan 5 acemi hırsızın kucaklarında çuvalla kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla zanlılar ürünlerle birlikte yakalandı.

Çalışmalarından ötürü polis ekiplerine teşekkür eden Turan İnci, "Sabah 7 sıralarında komşularım beni aradılar. İş yerimin camının kırıldığını söylediler. Apar topar geldim. Geldiğimde kilidin kırılmış olduğunu gördüm, dükkanın camının kırıldığını gördüm. İçeriye girildiğini gördüm. Çerez ve çeşitli ürünlerin alındığını gördüm. Daha sonra polis ekipleri geldi ve çalışma yaptılar. Kısa bir zamanda da olayı aydınlattılar. Ürünlerin eksik olmasına rağmen bir kısmını teslim aldım. Rabbim emniyetimizden razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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