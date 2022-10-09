Kuruyemiş Harman İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuruyemiş Harman İşçisi görev tanımı nedir, Kuruyemiş Harman İşçisi ne iş yapar, Kuruyemiş Harman İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuruyemiş Harman İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuruyemiş Harman İşçisi Tanımı;

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Kuruyemiş Harman İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuruyemiş Harman İşçisi Maaşları

Kuruyemiş Harman İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Kuruyemiş Harman İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuruyemiş Harman İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.62

Meslek Adı :

Kuruyemiş Harman İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruyemiş karışımlarını hazırlayan, tartan ve harmanlanması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuruyemiş Harman İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Harman yapılacak kuruyemiş bilgilerini almak,

b) İstenildiğinde karışım reçeteleri hazırlamak,

c) Karışım oranlarına göre kuruyemişleri hazırlamak, d) Kuruyemiş paketlerini açıp her cinsten belirli miktarda kuruyemişi tartmak,

e) Tartılan kuruyemişleri kürekle karıştırarak harmanlamak,

f) Kuruyemişin uygun şekilde harmanlanmasına dikkat etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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