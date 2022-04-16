Kuruyemiş Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuruyemiş Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kuruyemiş Satış Elemanı ne iş yapar, Kuruyemiş Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuruyemiş Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuruyemiş Satış Elemanı Tanımı;

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Kuruyemiş Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuruyemiş Satış Elemanı Maaşları

Kuruyemiş Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuruyemiş Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuruyemiş Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.40

Meslek Adı :

Kuruyemiş Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruyemiş satışı yapılan işyerlerinde, kuruyemiş çeşitlerini satışa hazırlayan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuruyemiş Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen kuruyemişleri teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak,

b) Kuruyemişleri, tasnif etmek, reyonlarda raflara ve tezgahlara yerleştirmek, isimlerini ve fiyatlarını gösterir etiketler koymak,

c) Gerektiğinde kavrulması gereken ayçiçeği, leblebi, fındık, fıstık gibi kuruyemiş çeşitlerini kavurma makinalarında kavurmak,

d) Bazı kuruyemiş çeşitlerini belirli miktarlarda paketleyerek satışa hazır hale getirmek,

e) Müşterileri karşılamak, almak istediği kuruyemiş çeşitlerini göstermek, ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak, gerektiğinde kuruyemişlerden tattırmak,

f) Müşterilere, kuruyemişlerin özellikleri, besin değerleri, tüketimi ve saklanması ile ilgili konularda bilgiler vermek,

g) Gerektiğinde müşterilerden sipariş almak, siparişleri hazırlamak, müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

h) Müşterilerin satın almaya karar verdiği kuruyemişleri tartmak, paketlemek ve müşterilere teslim etmek,

i) Gerektiğinde satışı yapılan ürünün ücretini tahsil etmek, fatura ya da yazar kasa fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

j) Ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ve biten kuruyemiş çeşitlerinin temin edilmesini sağlamak,

k) Müşterilerin satın aldıkları kuruyemişlerle ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek,

l) Kuruyemiş kavurma makinalarının bakımlarının ve arızalandığında tamirlerinin yapılmasını sağlamak,

m) Bozulan, çürüyen ve son kullanma tarihleri geçen ve kullanılamayacak durumda olan kuruyemişlerin satışını engellemek, bunların iade ve imha işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

n) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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