Kuruyemişçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuruyemişçi görev tanımı nedir, Kuruyemişçi ne iş yapar, Kuruyemişçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuruyemişçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuruyemişçi Tanımı;

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Kuruyemişçi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuruyemişçi Maaşları

Kuruyemişçi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuruyemişçi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuruyemişçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.15

Meslek Adı :

Kuruyemişçi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuruyemiş satışı yapılan kendine ait işyerinde, satışı yapılacak kuruyemiş çeşitlerini temin eden, satışa hazırlayan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuruyemişçi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılabilecek kuruyemiş çeşitleri ile kalite ve miktarını tespit etmek,

b) Toptancı ve imalatçı firmalardan en uygun şartlarda mal temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

c) İşyerine getirilen kuruyemişlerden, kavrulması gerekenlerin kavrulması, ayıklanması ve satışa hazır hale getirilmesini işlerini yapmak yapılmasını sağlamak

d) Satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını, indirim ve kampanyaları belirlemek,

e) Malları tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir etmek, edilmesini sağlamak,

f) Müşterilere, kuruyemişlerin özellikleri, besin değerleri, tüketilmesi ve saklanması gibi konularda bilgiler vermek,

g) Müşterilere, kuruyemişlerin fiyatları hakkında bilgi vermek, satın almalarında karar vermelerine yardımcı olmak,

h) Gerektiğinde müşterilerden sipariş almak, siparişlerin hazırlanarak müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

i) Gerektiğinde müşterilerin istediği kuruyemişleri tartmak, paketlemek ve müşterilere teslim etmek,

j) Gerektiğinde satışı yapılan ürünün ücretini tahsil etmek, fatura ya da yazar kasa fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

k) Ürün stoklarını kontrol etmek, biten ve azalan ürünleri temin etmek,

l) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,

m) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

n) Gerektiğinde makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

o) Çalıştırdığı personel varsa bunları sevk ve idare etmek,

p) İşyerinin, temizlik ve sağlık kurallarına göre temizliğini ve gerekli düzenlemeleri yapmak/yapılmasını sağlamak,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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