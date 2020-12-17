İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının yılbaşında 4 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar evde yapacakları kutlama hazırlıklarına şimdiden başladı. Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında olan kuruyemiş ise vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça bakılanlar arsında yerini aldı. Kuruyemişçiler kaçta açılıyor, yılbaşında kaçta kapanıyor? Kuruyemişçi çalışma saatleri sorularıyla Google aratmalarda yer alan bu konuyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde detaylarıyla yer verdik.

KURUYEMİŞÇİLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal, market, kuruyemişçi gibi işletmelerin hafta içi saat 10.00'da açılıp 20.00'de kapanacağı belirtildi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ise kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 10.00'da açılıp 17.00'de kapanacağı açıklandı.

YILBAŞINDA KURUYEMİŞÇİLER KAÇTA KAPANIYOR? KURUYEMİŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yılbaşında hafta sonu yasağının 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'de son bulacağı geçtiğimiz günlerde belirtilmişti. Bu bağlamda açıklanan genelge kapsamında bakkal, kasap ve kuruyemişçiler de yılbaşında yasağın olduğu 31 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında genelge kapsamındaki saatlerle aynı olup 10.00 - 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Hafta içi ise marketler gibi kuruyemişçilerde 10.00 ile 20.00 arası hizmet verebilecekler.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

"Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye’de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.