Kurye (İlaç Dağıtım) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kurye (İlaç Dağıtım) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kurye (İlaç Dağıtım) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kurye (İlaç Dağıtım) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kurye (İlaç Dağıtım) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kurye (İlaç Dağıtım) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kurye (İlaç Dağıtım) Maaşları

Kurye (İlaç Dağıtım) maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük Kurye (İlaç Dağıtım) maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurye (İlaç Dağıtım) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.08

Meslek Adı :

Kurye (İlaç Dağıtım)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ecza depolarında kendisine teslim edilen her türlü ilaç ve belgeleri teslim alarak alıcı adresine istenilen zamanda ve güvenli bir şekilde ulaştırma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kurye (İlaç Dağıtım), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılan olan taşıtın her an kullanıma hazır bulunmasını sağlamak,

b) Kullanılan taşıtın trafikle ilgili belgelerini hazır bulundurmak, gerekli muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,

c) İlaç depolarında, eczanelerden alınan ilaç siparişlerine göre hazırlanan ilaçları ve fatura, sevk irsaliyesi vb, belgeleri kontrol ederek teslim almak,

d) Gidilecek adresleri alarak kontrol etmek, adreslere ulaşım için gidilecek en uygun güzergah planı yapmak,

e) Teslim edilecek ilaç ve belge paketleri araca yerleştirmek,

f) Soğuk hava zincirine uygun taşınması gereken ilaçları, buzluk ve buz aküleri ile paketlenmiş kutularda taşımak,

g) İlaçları sipariş verilen adrese, trafik kurallarına uygun olarak en kısa sürede götürmek,

h) İlaçları ve gerekli belgeleri teslim etmek,

i) İlaç ve belgelerin teslim edildiğine dair imza, kaşe veya belge almak,

j) Eczanelerce iade edilen ilaçları belgeleri ile teslim almak ve ecza deposuna teslim etmek,

k) Sorumlu olduğu aracın düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

l) Kullanılan aracın yakıt ikmalini yapmak,

m) Kullanılan aracın arızalanması durumunda amirlerine haber vermek, motosikletin tamir edilmesini sağlamak,

n) Kaza durumlarında, mümkünse durumu amirlerine bildirmek,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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