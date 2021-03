Kurye Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurye Maaşları, Kurye İş İlanları

Kurye görev tanımı nedir, Kurye ne iş yapar, Kurye olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kurye mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kurye, kendisine teslim edilen her türlü evrak, kargo ve paketlerin alıcı adresine istenilen zamanda ve güvenli bir şekilde ulaştıran kişidir.

Kurye Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurye Maaşları

Kurye maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Kurye maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kurye iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kurye Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Kurye Ne İş Yapar?

Kurye, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dağıtımı yapılacak evrak ve paketleri, listelere göre teslim almak,

b) Her türlü evrak ve paketlerin dağıtımını yapmak,

c) Her türlü evrak ve paketlerin belirtilen adresten toplanması işlemlerini yapmak,

d) Belli bir bölgedeki tüm adreslere broşür, bülten, el ilanı vb. dağıtımı yapmak,

e) Fatura, hesap özetleri , konşimento , kredi kartları , promosyon ürünleri vb. dağıtımını yapmak,

a) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

b) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kurye Meslek Ana Grubu :

Nitelik gerektirmeyen meslekler ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler ve diğer nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar alt ana grubun içerisindedir

Meslek Grubu :

Diğer nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar meslek grubunda yer alır.

Kurye Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kurye mesleğinin meslek kodu 9621.01 olarak belirlenmiştir

