Kuryeci yaptığı şaka ile az daha arkadaş katili olacaktı!

Gaziosmanpaşa’da motosikletin gazına basarak kontrolsüz şekilde fırlatan kuryecinin arkadaşına yaptığı şaka görenleri hayrete düşürdü. Arkadaşı yaptığı refleks ile canını son anda kurtarırken o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.