Kuryeci yaptığı şaka ile az daha arkadaş katili olacaktı!
Gaziosmanpaşa’da motosikletin gazına basarak kontrolsüz şekilde fırlatan kuryecinin arkadaşına yaptığı şaka görenleri hayrete düşürdü. Arkadaşı yaptığı refleks ile canını son anda kurtarırken o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir kurye firmasının deposuna izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir kuryeci arkadaşına şaka yapmak için yanındaki motosikletin gazına basarak motosikleti arkadaşına doğru fırlattı. Yaptığı refleks ile motosikletin altında kalmaktan kurtulan arkadaşının o görüntüleri kameralara anbean kaydedildi.
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