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  3. Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kuryelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı? İşte detaylar...

Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da son zamanların en çok etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm yetkili kurumlar teyakkuza geçti. Özellikle yolların temizlenmesi ve tuzlanması ve yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi için İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların ve üniversitelerin yanı sıra çeşitli eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi yönünde karar alırken geçtiğimiz Ocak ayında kar yağışında zor süreçler yaşayan kuryelerin olabilecek etkili yağışta çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı? sorularının yanıtları haberimizde... 

Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

KURYELER ÇALIŞIYOR MU 10 - 11-12-13-14 MART 2022? YEMEKSEPETİ, GETİR, TRENDYOL ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valiliği motokuryeler çalışıp çalışmayacağına ilişkin bir kısıtlama kararı almadı. Bu kapsamda 10 - 11-12-13-14 Mart tarihlerinde kuryelerin çalışması bekleniyor. 

Öte yandan kar yağışının durumuna göre  Yemeksepeti, Getir ve Trendyol'un alacağı kararla kuryelerin çalışma durumuna göre yeni bir karar alabilir. Bilindiği gibi ocak ayında etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki buzlanma nedeniyle kuryelerin hizmetine ara verilmişti. 

Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

İstanbul Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Kuryeler çalışıyor mu 10 - 11-12-13-14 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol çalışacak mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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