Kuryu Matsuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuryu Matsuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuryu Matsuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuryu Matsuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuryu Matsuki 30 Nisan 2003 tarihinde Muroran, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松木 玖生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuryu Matsuki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Kuryu Matsuki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kuryu Matsuki'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kuryu Matsuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuryu Matsuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kuryu Matsuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuryu Matsuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında FC Tokyo

Kuryu Matsuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuryu Matsuki şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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