Kuş avlayacakken akrabasını vurdu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki M.K. isimli genç, havalı tüfekle kuş avlayacağı sırada yoldan geçmekte olan 65 yaşındaki E.K. isimli akrabasını vurdu. Yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken M.K. isimli genç ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.