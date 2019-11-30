Kuş cennetini çöplüğe çevirdiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan ve Kuş Cenneti olarak bilinen Nehil Sazlığı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü.

Bir zamanlar çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıkta, şimdi ise çöp yığınlarının oluşturduğu görüntü kirliliği dikkat çekiyor. Nehil Çayı'nın kenarında oluşan çöp yığınları günden güne büyürken, çöplerin yaydığı kötü kokular insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkiliyor. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, çöp yığınları nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, bölgenin çöplerden temizlenmesi ve temiz bırakılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA