Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yaz döneminde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Samsun'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yaz döneminde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalardan birisi olma özelliğine sahip. 13 Nisan 2016'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlara da sahip deltaya ilgi ise her geçen yıl artıyor. Deltayı 2023 yılının yaz döneminde 50 bin 600 kişi ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin koruma amaçlı çalışmaları ile doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı gezebiliyor.

"Doğa tutkunları mutlaka görmeli"

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, sadece Samsun ve Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir sulak alan olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne ilgi giderek artıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunuyoruz. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge giderek daha da cazip hale geliyor. Yaban hayatının korunduğu bu doğal güzelliği tüm doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gerekiyor" dedi.

362 kuş türü yaşıyor

362 kuş türünün yaşadığı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Korunması için, Temmuz 2018'de araç girişine kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Avrupa diken üstünde: Enerji kıtlığı kapıda!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Son Haberler
Öfkeli dayı yeğenine kurşun yağdırdı
Öfkeli dayı yeğenine kurşun yağdırdı
İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"
Demirtaş: "Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması
İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması
Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?
Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!