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  3. 'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okudular

'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okudular

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy yöresinde 'kuş dili' kültürünü öğrenen çocuklar toplu ıslık dili yöntemiyle okullarda İstiklal Marşı'nı öğreniyorlar.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy yöresine özgü, 500 yıllık tarihi geçmişe sahip, 'kuş dili' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması için açılan kurslar veriliyor. UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıp, adına düzenlenen festivallerle yaşatılan 'kuş dili' kültürünü öğrenen çocuklar da toplu ıslık dili yöntemiyle İstiklal Marşı'nı da öğreniyor. 

08 Ekim 2019 Salı 12:32

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