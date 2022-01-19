Kuş İğdesi ne demek, TDK'ya göre Kuş İğdesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuş iğdesi ne demek? Kuş iğdesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuş iğdesi kelimesi. Peki kuş iğdesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuş iğdesi nedir, kuş iğdesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUŞ İĞDESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuş iğdesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuş iğdesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İğdegillerden, 60-80 yıl ömürlü, zeytin yaprağını andıran, ince yapraklı, dikenli, meyveleri zeytin iriliğinde, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir ağaç (Elaeagnus angustifolia)

