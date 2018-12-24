Kuş ve doğa fotoğrafçılarının ‘Kuş Cenneti’ talebi

Doğa ve Kuş fotoğrafçıları, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde manda sahipleri ve balıkçılara gösterilen toleransın kendilerine de gösterilmesini istiyor.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi Geçici Aday Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, çektikleri fotoğraflarla tanıtımına katkı sağlayan kuş ve doğa fotoğrafçılarının yapılan yeni düzenleme sonrası deltaya gelmediği iddia dildi. Mahalli Sulak Alan Komisyonunun 4 Ekim 2018 tarihli kararı ile Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alanın taşıt trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. İlgili kararda özellikle manda sahipleri olmak üzere diğer hayvan sahiplerinin ihtiyaç doğrultusunda alana girişlerinin sağlanması, ziyaretçilerin ise SAMKUŞ ve Samsun Büyükşehir Belediyesince sağlanacak bisiklet, akülü araç ve otobüslerle alana girişinin sağlanması karar altına alınmıştı.

Deltada kuşları görüntüleyebilmek için saatlerce sessiz bir şekilde beklemek gerektiğini söyleyen doğa ve kuş fotoğrafçısı Hasan Aktürk, fotoğrafçılara da manda sahipleri ve balıkçılara gösterilen toleransın gösterilmesini talep etti.

"Bu yol kapatılınca Bafra'ya da gidiş geliş olmaz oldu"

Dünyanın en büyük ve nadir sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Kuş Cenneti'nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladıklarını söyleyen kuş ve doğa fotoğrafçısı fahri av müfettişi Hasan Aktürk, "Yeni şartlar ve zorluklar nedeniyle artık hiçbir kuş ve doğa fotoğrafçısı deltaya gitmiyor. Halbuki kuş ve doğa fotoğrafçısı deltanın koruyucusudur. Deltanın bu zamana kadar tanıtımını yapan insanlardır. Daha önceleri bizler burada fotoğraf çekerdik, çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak hem Türkiyemizde hem de Avrupa'da insanlar görürlerdi. Eğer nadir bir türse fotoğrafçılar kendi arşivlerinde bulundurmak için buraya ziyaretçi akınında bulunurlardı. Bizler de onlara gönüllü rehberlik yapardık. Havaalanından aldıklarımız çok olmuştur. Garajlardan almışlıklarımız da çok olmuştur. Galeriç Ormanları'nı ve deltayı gezdikten sonra Doğanca Mahallesi'nde Leylek Ormanı'nı ziyaret ederdik. Oraya kadar gelmişken geriye dönmez mutlaka Bafra üzerinden çıkardık. Bafra pidesi, Bafra'nın manda yoğurdu, manda kaymağı gelen insanlar küçükte olsa bir alışveriş yaparlardı. Baframızı da görürlerdi. Bu yol kapatılınca Bafra'ya da gidiş geliş olmaz oldu. Kuş ve doğa fotoğrafçılar gitmeyince bir sessizlik, ıssızlık hakim oldu" dedi.

Aktürk, manda sahipleri ve balıkçılara gösterilen toleransın kendilerine de gösterilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA