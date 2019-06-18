Kuşadalı yüzücünün büyük başarısı

22. Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Yunanistan'ın Meis Adası ile Antalya'nın turizm kenti Kaş ilçesi arasında düzenlenen yüzme yarışında, Kuşadalı Aslı Keçelioğlu, 8 kilometrelik parkuru 2 saat 22 dakikada tamamlayarak birinci oldu.

Bu sene 15'incisi düzenlenen ve 10 ülkeden toplamda 180 sporcunun katıldığı Meis Kaş Yüzme Yarışı'nın kategori galibi Aslı Keçelioğlu, "Bu sene 15'incisi düzenlenen yarışmaya aylar öncesinden hazırlandım. Kazanmak için yarış da 8 kilometrelik parkuru 2 buçuk saate yakın bir zamanda tamamladığım için çok mutluyum. Bu yarışa katılmamın diğer amacı da nesli tükenmekte olan canlılar için yapılan çalışmalara destek olmaktı. Aynı zamanda EKODOST derneğinin aktif üyesiyim. Doğal yaşamın korunması için faaliyetlerde bulunmak yarınlarımızın için yapabileceğimiz en önemli aktivitedir. Aynı zamanda bu galibiyeti "Babalar Günü" dolayısıyla sevgili babacığıma ve Kuşadası'na armağan ediyorum." dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yarışmada birinci olan Aslı Keçelioğlu'nu tebrik ederek; " Aslı Keçelioğlu'nun başarıları Kuşadası'nı onurlandırıyor. Doğduğum kent olan Kaş da elde edilen bu başarı benim için ayrı bir önem taşıyor. Ulusal ve Uluslararası birçok başarısını kazandığı birinciliklerle taçlandıran yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman yanında olacağız." dedi.

Kaynak: İHA