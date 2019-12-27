Kuşadalılar yeni yıla sokak partisi ile girecek

Kuşadası, 2020 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle eğlenerek girecek. Yılbaşı gecesi kurulacak olan dev kar küresi, çam ağacı, buz pateni pisti ve stantların yanı sıra düzenlenecek olan sokak partisi ile Kuşadalılar, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent sakinlerinin yeni yıl coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler, 31 Aralık gecesi saat 21.30-01.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Yeni yıl kutlamaları kapsamında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulacak dev kar küresi, buz pateni pisti ve yapay kar makinesi yılbaşı gecesine renk katacakken, Efes Bandosu ve DJ Mami'nin performansları eşliğinde düzenlenecek olan sokak partisinde Kuşadalılar gönüllerince eğlenecek.

Tüm Kuşadalıları yeni yıl coşkusunu birlikte yaşamak üzere düzenlenecek etkinliklere davet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Yeni umutların yeşereceği, sevinçlerin ve mutlulukların çoğalacağı yeni yılın tüm ülkemize ve insanlığa mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA