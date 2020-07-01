Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın finalistleri belirlendi

Bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi. Kuşadası Altın Güvercin 2020 Beste Yarışması'nın Seçici Kurulu ve başkanlığını MFÖ üyesi Fuat Güner'in yaptığı Ön Jüri tarafından yapılan iki günlük değerlendirme ile belirlenen 10 beste büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde bu yıl 23'üncü kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması'na katılacak olan finalistler belirlendi. Altın Güvercin 2020 Beste Yarışması'nın Seçici Kurulu ve Ön Jürisi tarafından İstanbul Point Otel'de yapılan 2 günlük değerlendirme ile başvuru yapan 389 beste arasından 10 finalist beste ile 2 yedek beste büyük final gecesinde yarışmaya hak kazandı. Ancak finalistler arasında yer alan Müge Ökten'in "Sen Ölmeden Önce Öldün" isimli bestesinin daha önce dijital bir platformdan yayınlandığının anlaşılması üzerine diskalifiye edildi. Ökten'in yerine birinci yedek olan Şevki Çepa'nın "Zaman Sensin" adlı bestesi finalist oldu.

Başkanlığını besteci, söz yazarı, yorumcu ve MFÖ üyesi Fuat Güner'in yaptığı Ön Jürinin genel koordinatörlüğünü Ali Rıza Türker üstlendi. Gitarist, besteci, Kurtalan Ekspres üyesi Ahmet Güvenç, opera sanatçısı ve şan eğitmeni Burcu Soysev, yorumcu Ferhat Göçer, aranjör, vokal koçu, müzik eğitmeni Ödül Erdoğan ile TV müzik program yapımcısı İzzet Öz'ün yer aldığı Ön Jüri tarafından şu finalistler belirlendi; Sensiz Olmaz(B.Kağan Çoban), Resmen Aranıyor (Sedat Yüce), Kırık Ayna (Doğan Kospançalı), Kokun Şehir Değiştirdiğinde (Deniz Özçelik), Yok (Emre Kantaşlı), Ya su Ya Ateş(Merve Öner Demirci), Zaman Sensin(Şevki Çepa), Bir Yolculuktu(Erhan Siret Doğan), Aynalar(Oğuz Durak), Sevda Yokuşları(Berkin Koçak) ve yedek olarak da Aşk Evlerden Uzak(Ozan Güneysu).

Kuşadası 2020 Altın Güvercin Beste Yarışması'nın müzik otoriteleri ve halk jürisinden oluşan büyük jürisi birinci, ikinci ve üçüncü olan ödül sahiplerini oylarıyla belirleyecek. Bu aşamaya kadar yeniden düzenlenecek olan 10 parça bir dijital platformda müzikseverlerin değerlendirmesine sunulacak. Yarışma sonunda başarılı olan birinci besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL para ödülü, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL para ödülü, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek. Finaldeki en başarılı yorumcuya ise büyük jürinin oylarıyla en başarılı yorumcu ödülü verilecek.

Kaynak: İHA